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البرلمان العربي يطالب برؤية موحدة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن حقوق الإنسان

03:04 م الثلاثاء 30 مارس 2021
البرلمان العربي يطالب برؤية موحدة لإعادة رسم الصورة الذهنية عن حقوق الإنسان

البرلمان العربي


القاهرة - أ ش أ

طالب النائب علوي الباشا رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان العربي بإعداد رؤية عربية موحدة قائمة على بناء شراكات دولية وإقليمية لإعادة رسم الصورة الذهنية عن واقع حقوق الإنسان في الدول العربية، مع إبراز الخصوصيات الدينية والثقافية التي تتميز بها المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمته خلال أعمال المؤتمر الدولي حول الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي نظمته افتراضياً جمعية المرصد لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بالتعاون مع جامعة الجنان اللبنانية، برعاية عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

وقال الباشا إن البرلمان العربي يتبنى دعوة الدول والبرلمانات العربية إلى سرعة التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والتي جاءت بمبادرة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، مشددا على أنها مبادرة رائدة ومتميزة تكرس الاهتمام على أعلى مستوى لتعزيز منظومة حقوق الإنسان العربية.

وأوضح الباشا أن الدول والبرلمانات العربية تولي اهتماماً بالغاً بتعزيز وترسيخ قيم حقوق الانسان، مشيرا إلى أن هذا يتضح من خلال ما تشهده آليات حقوق الإنسان من تطور مستمر.

ولفت إلى أنه على المستوى العربي تم استحداث العديد من الآليات العربية لتكون ضمانة لحماية حقوق المواطن العربي وصون كرامته، مثل المحكمة العربية لحقوق الإنسان والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ودعا الباشا إلى ضرورة بلورة آلية عربية لتقييم حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني مع وضع تصور متكامل حول تطوير آلية التقارير المُقدمة من الدول العربية إلى لجنة الميثاق، والاستفادة من الآليات والتجارب الدولية والإقليمية.

وطالب الباشا بتعزيز القدرات العربية لاستكمال جهود الدول العربية لأداء واجباتها ومسؤولياتها بموجب التزاماتها في الاتفاقيات العربية والإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، فضلا عن المساهمة في ترابط الآليات العربية في مجال حقوق الإنسان واستحداث هياكل جديدة لتعزيز قدرات الدول في هذا المجال.

وشدد على ضرورة تقديم إطار استرشادي لخارطة طريق متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان العربية متضمنة خطط مرحلية ومترابطة خلال العشر سنوات المقبلة.

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البرلمان العربي علوي الباشا حقوق الإنسان

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