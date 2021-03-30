برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلق "مختبر الابتكار المستدام" في مصر

القاهرة - أ ش أ

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشروع مختبر الابتكار المستدام، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف إلى دعم وتطوير الابتكارات التي تستهدف أهداف التنمية المستدامة، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية) وحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وجيمناي أفريقيا وجمعية المصدرين المصريين.

وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن المشروع يأتي في إطار مبادرة (كن سفيراً) التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنشر فكر التنمية المستدامة بين الشباب المصري في الفئة العمرية من 18-35 سنة ويتكون مختبر الابتكار المستدام من أربع مختبرات وهم: (الاقتصاد الأخضر - التحول الرقمي - الاقتصاد الإبداعي - الابتكارات الحكومية).

ويسهم المشروع في إكمال الحلقة بين مخرجات مبادرة (كن سفيراً) والتي تهيئ الشباب لاستيعاب وتبني فكر أهداف التنمية المستدامة ثم تحويل هذه الأفكار إلى مشروعات مبتكرة تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال الانشطة المختلفة التي تقدم تحت مظلة كل مختبر، من أنشطة احتضان ومسرعات أعمال وخدمات استشارية.

كما يقدم الدعم الفني والتقني من خلال توفير معامل لتصنيع النماذج الأولية لتلك المشروعات ومساعدتها على اختبار هذه النماذج والتحقق منها باستخدام تكنولوجيا التصنيع. بالإضافة إلى دمج مخرجات عمل هذه الشركات الناشئة المتخرجة من المختبر في سلاسل القيمة العالمية من خلال رفع القدرات التصديرية لهذه الشركات.

وتم فتح باب التقديم في أولي فعاليات مختبر الابتكار المستدام (هاكاثون صناعة السينما والتكنولوجيا)، والذي سيمتد التقديم به لمدة 10 أيام وتنطلق فعاليات الهاكاثون يوم 10 أبريل المقبل ولمدة 3 أيام.

ويهدف الهاكاثون للمساهمة في رفع كفاءة الشباب من رواد الأعمال المهتمين بصناعة السينما والتكنولوجيا ودعم مشروعاتهم وذلك للنهوض بصناعة السينما والتي تعد من أهم الصناعات الإبداعية التي كان لمصر تميزًا فيها، كما يحقق 4 أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي الخامسة، الثامنة والتاسعة والعاشرة الخاصة بالنمو الاقتصادي والعمل اللائق والحد من عدم المساواة والابتكار والصناعة والمساواة بين الجنسين.

كما سيتم يوم ٤ أبريل فتح باب التقديم في برنامج احتضان المخصص للمشروعات المهتمة بالتكنولوجيا الداعمة للأشخاص ذوي الإعاقة (Assistive Technology) والذي يتم تحت مظلة مختبر التحول الرقمي.