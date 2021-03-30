الناتو يرسل 100 ألف قناع بفلتر لدعم مولدوفا ضد كورونا

بروكسل - أ ش أ

أرسل الصندوق الاستئماني للاستجابة للأوبئة التابع لحلف شمال الأطلسي (ناتو) 100 ألف قناع واقي بفلاتر من نوع (FFP2) إلى جمهورية مولدوفا، وذلك في إطار استجابة الحلف لطلب الدولة الأوروبية الحصول على مساعدة دولية في معركتها ضد وباء كوفيد-19.

وأوضح بيان أصدره حلف الناتو، اليوم /الثلاثاء/ أن مركز تنسيق الاستجابة للكوارث الأوروبية الأطلسية التابع لحلف الناتو تولى تنسيق عملية التبرع، التي جاءت بفضل المساهمات المالية من لوكسمبورغ والنرويج. كما قدمت رومانيا مساعدات عينية، ونفذت القوات الجوية الرومانية عملية نقل التبرعات من لوكسمبورغ إلى جمهورية مولدوفا.

وتم تنسيق عملية النقل من قبل مجموعة الدعم اللوجستي المشترك الدائمة في المقر الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا.

وتم تسليم الأقنعة إلى وزارة الصحة والعمل والحماية الاجتماعية في جمهورية مولدوفا، حيث من المقرر تقديم تلك الكمامات الوقائية للأطقم الطبية والمرضى في مستشفى البلدية السريري للأطفال "فالنتين إغناتنكو"، في تشيسيناو، والمؤسسات الطبية الأخرى في جميع أنحاء جمهورية مولدوفا.

وبهذه المناسبة، التقت رئيسة جمهورية مولدوفا مايا ساندو مع كيستوتيس كودزماناس سفير دولة ليتوانيا كجهة الاتصال المشتركة بين الجانبين التابعة لحلف الناتو السيد دانيال إيونيتش سفير رومانيا لدى جمهورية مولدوفا، على المساهمة في دعم مكافحتهم للوباء.

ويأتي هذا الدعم استكمالًا لعملية التسليم الأولية لـ 25 ألف بدلة واقية للاستخدام مرة واحدة لتوفير الحماية البيولوجية من نوع (Tyvek 600+) والتي تم تسليمها إلى مولدوفا في فبراير الماضي، في إطار حزمة مساعدة الناتو التي وافق عليها دول الحلفاء.

وتم تنسيق شراء ونقل المواد الطبية من قبل وكالة الدعم والمشتريات التابعة لحلف الناتو، حيث قدم 19 حليفًا تبرعات مالية وعينية من المعدات والإمدادات الطبية إلى الصندوق الاستئماني للاستجابة للأوبئة.

يشار إلى أن جمهورية مولدوفا تُعد شريكًا وثيقًا لحلف شمال الأطلسي. وبناءً على طلبها، يتعاون الناتو ومولدوفا في مجموعة من القضايا الدولية، التي تشمل جهود الإصلاح الدفاعي والتحديث في البلاد، كما أنها مساهم مهم في قوة حفظ السلام التي يقودها الناتو في كوسوفو، ويأتي تعاون الناتو مع جمهورية مولدوفا في إطار الاحترام الكامل للحياد الدستوري للبلاد والدعم الكامل لوحدة أراضيها وسيادتها.