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الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين: "سوريا كابوس حي"

11:53 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
الأمم المتحدة في مؤتمر المانحين: "سوريا كابوس حي"

أرشيفية

جنيف- (بي بي سي):

يلقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، كلمة في مؤتمر جنيف للمانحين من أجل سوريا. وقال قبيل جلسة اليوم إن سوريا هي "كابوس حي" حيث لا يمر يوم على نصف أطفالها تقريبا بدون حرب، و60 في المئة من السوريين معرضون لخطر الجوع.

وتسعى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقديم أكثر من عشرة مليارات دولار لدعم وتمويل عمليات الإغاثة خلال العام المقبل في سوريا والمناطق المحيطة بها.

وتأمل الأمم المتحدة في أن تستطيع في اليوم الأخير لمؤتمر الدول المانحة تأمين الدعم اللازم لسوريا وللدول المجاورة لها، التي تستقبل اللاجئين السوريين.

ويقول المنظمون إن 10 سنوات من الحرب أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وعمق تفشي وباء كورونا الأزمة مما أدى بالتالي إلى تعميق الفقر واليأس.

لكن المخاوف من الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببها الإغلاق الشامل في معظم الدول الغنية تتزايد، إذ تسعى تلك الدول إلى تقليص ميزانية المساعدات الخارجية.

ويجتمع أكثر من 80 وفدا من 50 دولة في الاتحاد الأوروبي وممثلون من الأمم المتحدة إلى جانب مؤسسات مالية ومنظمات حكومية وغير حكومية في المؤتمر الذي بدأ أعماله الاثنين.

ويُتوقع أن يصل المشاركون إلى قرار في هذا الشأن قبيل انتهاء أعمال المؤتمر اليوم الثلاثاء.

هذا المحتوى من

BBC
الأمم المتحدة مؤتمر المانحين سوريا جنيف
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