العراق: اعتقال إرهابيين اثنين من بين المشتركين في مجزرة قرية "البودور"
بغداد - أ ش أ
أعلنت الاستخبارات العراقية اليوم الثلاثاء إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في محافظة صلاح الدين، من بين المشتركين في مجزرة قرية البودور، والتي راح ضحيتها 7 أشخاص من عائلة واحدة.
وقالت وكالة الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "قواتنا تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين لانتمائهم لتنظيم داعش، وهما من ضمن المجموعة الإرهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البو دور التي راح ضحيتها 7 شهداء من عائلة واحدة".
يذكر أن مرتكبي الجريمة استهدفوا 3 منازل لمواطنين عراقيين في قرية "البو دور" بمنطقة العوينات جنوب تكريت في محافظة صلاح الدين؛ ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، وقد أعلن تنظيم (داعش) الإرهابي مسؤوليته عن تنفيذها.
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