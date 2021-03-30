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التحرير الفلسطينية": لا انتخابات دون القدس.. ومنع إجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية

10:55 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
التحرير الفلسطينية": لا انتخابات دون القدس.. ومنع إجرائها تعطيل للعملية الديمقراطية

منظمة التحرير الفلسطينية

رام الله - أ ش أ

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، استحالة إجراء الانتخابات العامة دون مشاركة مدينة القدس "ترشيحا وانتخابا"، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمل تداعيات قرار الاحتلال العنصري بمنع إجرائها في القدس.

وأوضح مجدلاني - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن قرار الاحتلال، الذي أبلغه للاتحاد الأوروبي بمنع الانتخابات في القدس، هو قرار عنصري بامتياز، ومخالف للقوانين، وقرارات الشرعية الدولية كافة، والتي تعتبر مدينة القدس جزءا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967.

وطالب المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، برفض الإجراء الإسرائيلي بمنع أبناء شعبنا في القدس، من ممارسة حقهم الديمقراطي بالمشاركة بالانتخابات، مطالبا بممارسة الضغط على الاحتلال للتراجع عن قراره العنصري.

وأشار إلى أن القدس ليست شعارا انتخابيا، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال عبر قراره العنصري يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين.

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منظمة التحرير الفلسطينية الانتخابات الفلسطينية القدس المحتلة أحمد مجدلاني

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