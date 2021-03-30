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صحيفة إماراتية تبرز نجاح جهود مصر في تحريك العبارة العملاقة بمجرى قناة السويس

10:52 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
صحيفة إماراتية تبرز نجاح جهود مصر في تحريك العبارة العملاقة بمجرى قناة السويس

سفينة قناة السويس الجانحة

أبوظبي - أ ش أ

أبرزت صحيفة "البيان" الإماراتية اليوم الثلاثاء، نجاح جهود مصر في تحريك العبارة العملاقة التي جنحت في مجرى قناة السويس وإعلان عودة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، مؤكدة أن تضامن الإمارات مع مصر هو موقف دائم وثابت وكانت جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وعلى ثقة أن أيدي أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة.

وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "مصر أكبر من المحن"، أن حادثة جنوح العبارة العملاقة في مجرى قناة السويس واحدة من التفاصيل التي تتعرض لها الدول والمشاريع الوطنية العملاقة، لكن إرادة مصر وكفاءتها، ومؤسساتها المعنية، كانت عند مستوى التوقعات، ونهضت بالمسؤولية، وأنجزت المهمة، فمصر أكبر من المحن.

وأضافت أن الإمارات، التي وقفت مساندة للشقيقة مصر في محطات مفصلية ولحظات تاريخية، كانت قلباً وقالباً مع البلد الشقيق، جاهزة ومستعدة للدعم والمساندة وكانت على ثقة أن أيدي أبناء مصر قادرة على انتشال ما هو أثقل وأعظم من عبارة جانحة وهذا ما أكدته التجربة.

وأشارت إلى أن الإمارات ترى أن العبرة الأساسية التي تجسدها هذه الحادثة لا تكمن في جنوح العبارة العملاقة، ولكن في قدرة الدولة المصرية ومؤسساتها على التعامل مع هذه الحادثة العارضة، وتمكنها من ضمان سلامة المرور في هذا الممر الاستراتيجي العالمي، وهو ما تجسد بإعلان هيئة قناة السويس عودة الملاحة في القناة إلى طبيعتها، بعد نجاح جهودها في تحريك السفينة البنمية، وهذا بالطبع تحدٍ كبير، وتنفيذه والتغلب عليه، يثبت عافية مصر ومؤسساتها.

هذا المحتوى من

العبارة العملاقة قناة السويس أبوظبي الإمارات

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