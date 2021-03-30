الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة
الكویت - أ ش أ
أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، في بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتي العادیة، وذلك لمباشرة أعمالھا .
وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قد أصدر - في 24 ینایر الماضي - أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.
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