الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة



الكویت - أ ش أ

أدت الحكومة الكويتية الجديدة الیوم الثلاثاء، الیمین الدستوریة، في بدایة جلسة مجلس الأمة الكويتي العادیة، وذلك لمباشرة أعمالھا .

وذكرت وكالة الانباء الكويتية "كونا" أن أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح كان قد أصدر - في 24 ینایر الماضي - أمرا أمیریا بتعیین الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیسا لمجلس الوزراء، كما أصدر في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة.