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انتهاء العزل الصحي للأسد وعقيلته بعد تعافيهما من كورونا

08:45 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
انتهاء العزل الصحي للأسد وعقيلته بعد تعافيهما من كورونا

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دمشق - (أ ش أ):
أعلنت الرئاسة السورية اليوم الثلاثاء أن الرئيس بشار الأسد وزوجته أسماء، أظهرا نتائج سلبية لفحوصات فيروس كورونا المُستجد وعادا إلى مزاولة عملهما بشكل طبيعي.
ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن الرئاسة قولها " بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور سلبية مسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما، الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل".

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