مسؤول أمريكي: تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا

واشنطن - (د ب أ):

حذر مبعوث أمريكي من أن تنظيم داعش "لا يزال يشكل تهديدا".

وقال جون جودفري ، القائم بأعمال المبعوث الخاص للتحالف الدولي لهزيمة داعش ، في واشنطن يوم الاثنين إن تلك الجماعة الإرهابية "لا تزال تشكل تهديدا أمنيا كبيرا في سورية والعراق وما وراءهما، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية".

وأضاف جودفري أنه "منذ هزيمة الخلافة الإقليمية المزيفة لتنظيم داعش" في عام 2019 ، كثف التنظيم تركيزه على أنشطة فروعه وشبكاته.

وأوضح أن ذلك اتضح من خلال هجوم في موزمبيق مطلع الأسبوع قتل فيه أكثر من 55 من قوات الأمن.

وقال: "إن مثل هذه الهجمات هي مؤشرات واضحة على أن تنظيم داعش يواصل السعي بجدية لنشر نشاطه الخبيث إلى جبهات جديدة".

ويعقد عدد من وزراء خارجية دول التحالف المناهض لداعش اجتماعا افتراضيا اليوم الثلاثاء يشترك في استضافته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصوفي ويلمز ، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلجيكية.

وأوضح جودفري أن اجتماع يوم الثلاثاء سيركز إلى حد كبير على جهود التحالف المستمرة في العراق وسورية.

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