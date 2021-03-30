نائب مساعد وزير الخارجية: مصر تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع أغلب دول أمريكا اللاتينية

مصر - (أ ش أ)

أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية السفير أشرف منير أن مصر تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع أغلب دول أمريكا اللاتينية منذ وقت طويل، مشيرا إلى التشابه الكبير في الحضارات والثقافات بينهما.

جاء ذلك في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الاثنين، على هامش حفل تقديم كتاب "ثقافة البيرو في مصر"، بالمركز الثقافي الإسباني في الإسكندرية، بحضور سفير بيرو في القاهرة بول باريديس.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى دور الثقافة في تحقيق التقارب بين الشعوب، منوهًا بالتشابه بين الحضارة المصرية القديمة "الفرعونية" وحضارة الإنكا في بيرو.

وقال إن هناك تشابهًا كبيرًا وقواسمًا مشتركة عديدة بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، وهناك تقارب في الملامح والسمات الشخصية والثقافات والقيم مثل حب الحياة والأدب والفنون والسينما.

وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية أنه "مؤخرًا، أُقيمت الاحتفالات بمرور 70 على إقامة علاقات دبلوماسية مع عدد من دول أمريكا اللاتينية، ونحن نعمل على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات والتعاون الثقافي بين مصر وتلك الدول".

ولفت إلى وجود اتفاقيات للتعاون والتبادل الثقافي بين مصر وتلك الدول، كما ألمح إلى الدور الذي تلعبه الرياضة في تحقيق التقارب بين الشعوب.١