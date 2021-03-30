أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

السودان: مجلس الشركاء يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة و"الحركة الشعبية-شمال"

12:31 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
السودان: مجلس الشركاء يرحب بإعلان المبادئ بين الحكومة و"الحركة الشعبية-شمال"

السودان

السودان - (أ ش أ)

رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية، و"الحركة الشعبية-شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام، والتي وضعت إطارا مهما لإكمال السلام.

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أكد أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من اتفاق جوبا لسلام السودان، لافتة إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملا، وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض.

وأضافت الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن مجلس الشركاء تلقى تقريرا حول المبادرة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحدود مع إثيوبيا، كما حيا المجلس منتخب السودان لكرة القدم "صقور الجديان"، لتأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتمنى له مزيدا من الانتصارات.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أن اجتماع المجلس شارك فيه كافة ممثلي الأطراف، مع غياب بعض الأعضاء الذين أصابهم وباء كورونا "كوفيد 19"، والذي بات يضع البلاد في ظروف بالغة الشدة.

وأوضحت أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل محاربة الوباء، وفي مقدمتها الجيش الأبيض (الأطباء)، الذي يبذل أفراده جهودا مقدرة في التصدي لجائحة كورونا بعد أن بدأت حملات التطعيم التي تشرف عليها وزارة الصحة بمجهودات من عدد من المبادرات الوطنية والدولية ومن الأصدقاء والأشقاء الذين عملوا على توفير هذه اللقاحات.

هذا المحتوى من

Asha
السودان مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان حكومة السودان الانتقالية

الخبر التالى:

بايدن يدعو الأمريكيين لمواصلة ارتداء الأقنعة للوقاية من كورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200739

    عدد المصابين

  • 153630

    عدد المتعافين

  • 11914

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:32 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا