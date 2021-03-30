فنزويلا تتلقى 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

كاراكاس - (د ب أ)

تلقت فنزويلا اليوم الاثنين، 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كجزء من اتفاق ثنائي بين كاراكاس وموسكو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، عن وزير الصحة "كارلوس أفارادو" القول في تصريحات أدلى بها عبر التلفزيون الحكومي، إنه سيتم استخدام الجرعات الجديدة لمواصلة تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وسيبدأ تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة وفقًا للشروط الطبية.

وأضاف ألفارادو إنه تم تطعيم 98 ألف عامل طبي حتى الآن.

وقال وزير الشؤون الخارجية خورخي أريازا خلال البث التليفزيوني إن الحكومة تقوم حاليا بتقييم لقاحات أخرى .

وأضاف أريازا: "لا يمكننا الموافقة على اللقاحات التي لا تحظى بتأييد علمي من السلطات الصحية".