أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

فنزويلا تتلقى 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

12:10 ص الثلاثاء 30 مارس 2021
فنزويلا تتلقى 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

لقاح سبوتنيك V

كاراكاس - (د ب أ)

تلقت فنزويلا اليوم الاثنين، 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك-V" الروسي الصنع المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كجزء من اتفاق ثنائي بين كاراكاس وموسكو.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، عن وزير الصحة "كارلوس أفارادو" القول في تصريحات أدلى بها عبر التلفزيون الحكومي، إنه سيتم استخدام الجرعات الجديدة لمواصلة تطعيم العاملين في مجال الرعاية الصحية وسيبدأ تطعيم الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة وفقًا للشروط الطبية.

وأضاف ألفارادو إنه تم تطعيم 98 ألف عامل طبي حتى الآن.

وقال وزير الشؤون الخارجية خورخي أريازا خلال البث التليفزيوني إن الحكومة تقوم حاليا بتقييم لقاحات أخرى .

وأضاف أريازا: "لا يمكننا الموافقة على اللقاحات التي لا تحظى بتأييد علمي من السلطات الصحية".

لقاح سبوتنيك V فيروس كورونا فنزويلا كاراكاس

الخبر التالى:

برلماني كندي: إعادة تعويم السفينة البنمية نجاح للدولة المصرية
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إضاءة مبهرة.. ننشر استعدادات الآثار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية (صور)

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا