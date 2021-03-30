المنظمة البحرية الدولية تثني على الكفاءة والحرفية في إدارة أزمة السفينة الجانحة

وكالات

عقد السفير طارق عادل سفير مصر في لندن، ومندوبها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، اجتماعًا افتراضيًا مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، حيث تناول اللقاء آخر التطورات الخاصة بالسفينة "إيفير جيفين" في قناة السويس.

وقام السفير طارق عادل بإحاطة الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بآخر التطورات في هذا الصدد، وما تم إعلانه من جانب هيئة قناة السويس بنجاح جهود تعويم سفينة الحاويات بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر على مدار الأيام الماضية، مما ساهم في تعديل مسار السفينة وتعويمها بشكل كامل، ومن ثم توجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها فنيًا، وفقًا لبيان لوزارة الخارجية.

من جانبه، أعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية عن تهنئته للحكومة المصرية وهيئة قناة السويس على هذا النجاح، مشيداً بالعمل والجهد الكبير الذي بُذل من قبل هيئة قناة السويس والسلطات المصرية من أجل سرعة حل الأزمة، ومثنيًا على الكفاءة والحرفية في إدارة الأزمة بفضل الخبرات المتراكمة للخبراء والعاملين بهيئة قناة السويس، مؤكداً أن الحادث أثبت مجددًا للعالم مدى أهمية دور قناة السويس في التجارة العالمية.