وزراء الخارجية العرب يؤكدون الحرص على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات

مصر - (أ ش أ)

أكد وزراء الخارجية العرب، حرص الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية على تعزيز وتطوير العلاقات مع اليابان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، والاستفادة من التقدم الاقتصادي والخبرات اليابانية والدفع بالجهود التنموية في الدول العربية.

جاء ذلك في قرار لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بعنوان "العلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية: العلاقات العربية اليابانية" في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء.

ورحب المجلس بعقد الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي- الياباني بتاريخ 1/4/2021 عبر تقنية الاتصال المرئي، وكلف، الأمانة العامة للجامعة العربية بمواصلة التنسيق مع الجانب الياباني لعقد الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي- الياباني في اليابان، وذلك في موعد يتفق عليه الجانبان.

كما كلف المجلس، الأمانة العامة للجامعة العربية بمتابعة هذا الموضوع والعرض على مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.