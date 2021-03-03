وزراء الخارجية العرب: استمرار احتلال الجولان يشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة

مصر - (أ ش أ)

شدد وزراء الخارجية العرب، على أن استمرار احتلال الجولان السوري منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا للسلم والأمن في المنطقة والعالم.

جاء ذلك في قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى بعنوان "الجولان العربي السوري المحتل" صادر في ختام أعمال دورته العادية الـ155 مساء اليوم الأربعاء.

وأكد مجلس وزراء الخارجية العرب، مجددا على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 4126 بتاریخ 13 فبراير 1982، وقراراته اللاحقة والتي تنص على رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائیلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكریس سيطرتها علیه غیر قانونیه ولاغیة وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقیات الدولية ومیثاق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأعرب المجلس عن دعم ومساندة مطلب الجمهوریة العربیة السوریة، العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خطوط الرابع من یونیو 1967 استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولیة، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام 1991.

وأدان المجلس الممارسات الإسرائيلية في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي الزراعية ومصادرتها ، ونهب الموارد الطبیعیة، مشددًا على الموقف العربي بالتضامن الكامل مع الجمهوریة العربیة السوریة والجمهوریة اللبنانیة، والوقوف معهما في مواجهة الاعتداءات والتهدیدات الاسرائیلیة المستمرة ضدهما، واعتبار أي اعتداء علیهما اعتداء على الأمة العربیة.

ورفض المجلس، القرار الأمريكي الصادر بتاریخ 25 مارس 2019 بالاعتراف بسیادة إسرائيل على الجولان، واعتباره باطلًا شكلًا ومضمونًا، ويمثل انتهاكًا خطیرًا لمیثاق الأمم المتحدة الذي لا یقر الاستيلاء على أراضي الغیر بالقوة.

وأكد المجلس أن القرار الأمريكي لا یغیر شیئًا من الوضعیة القانونیة للجولان العربي السوري بوصفه أرضا احتلتها إسرائيل عام 1967، وليس له أي أثر قانوني، إذ لا ينشأ أي حقوق أو يرتب أي التزامات أو مزایا.

ودعا المجلس إدارة الرئیس الأمریکی جو بايدن إلى التخلي عن قرار الإدارة السابقة بالاعتراف غیر القانوني بالسیادة الإسرائيلية على الجولان ومطالبتها بالتراجع عنه باعتباره باطلا شكلًا ومضمونًا، ومتناقضًا مع مسئولیة الولایات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن باحترام میثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على اسرائیل (القوة القائمة بالاحتلال) للتوقف عن انتهاكاتها بحق أبناء الجولان العربي السوري المحتل.

وأعرب المجلس عن دعمه لصمود المواطنین العرب في الجولان العربي السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصدیهم للاحتلال الاسرائيلي وممارساته القمعیة، وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهویتهم العربیة السوریة.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائیل ( القرة القائمة بالاحتلال) إلى الكف عن فرض المواطنة الإسرائیلیة وبطاقات الهویة الاسرائیلیة على المواطنین السوریین في الجولان العربي السوري المحتل، والتوقف فورًا عن تدابیرها القمعیة ضدهم وعن جمیع الممارسات الأخرى التي تعوق تمتعهم بحقوقهم الأساسیة وحقوقهم المدنیة والسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة.

وأدان المجلس جميع الإجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال ومنها فرض انتخابات محلیة في الجولان العربي السوري المحتل، ومحاولة أسرلته، واعتبار ذلك استهدافا لأهالي الجولان ومحاولة لانتزاع هویتهم العربیة السوریة وإجبارهم على التخلي عن میراثهم وتاریخهم ووطنهم.

وطالب المجلس، الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، ضمان احترام إسرائيل لاتفاقیة جنيف الرابعة، والعهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة والعمل على تسهیل قیام سكان الجولان العربي السوري المحتل بزیارة أهلهم وأقاربهم في الوطن الأم سوریا عبر معبر القنیطرة وبإشراف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر.

وأعاد المجلس التأكيد على جمیع قرارات الشرعیة الدولیة بشأن الجولان العربي السوري، مؤكدا إدانته لسیاسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي دمرت عملیة السلام، وأدت إلى التصعيد المستمر للتوتر في المنطقة.