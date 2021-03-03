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السعودية تحتل المرتبة 24 على المستوى العالمي في مجال الملكية الفكرية

09:44 م الأربعاء 03 مارس 2021
السعودية تحتل المرتبة 24 على المستوى العالمي في مجال الملكية الفكرية

السعودية

السعودية - (أ ش أ)

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة 24 في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية بتقرير التنافسية الرقمي لعام 2020، متقدمة 20 مركزًا عن عام 2018 الذي كانت المملكة تحتل فيه المرتبة 44.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية حققت قفزة في عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 180% مقارنة بعام 2019، حيث تعاملت الهيئة خلال عام 2020 مع 5794 رسالة إلكترونية منها 4086 على بريد التفتيش الإلكتروني، و1024 رسالة على بريد القضايا، و684 لإدارة احترام الملكية الفكرية من خلال نظام البطاقات و950 كمصنفات سمعية، حيث تعمل الهيئة على تحقيق استراتيجيتها لإرساء بيئة تحترم الملكية الفكرية، والارتباط مباشرة بالمستفيد عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالهيئة وإتاحة كل خدماتها في سبيل الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

وفيما يخص إحصائيات تنفيذ القرارات فقد بلغت 119 قرارًا صادرًا عن لجنة النظر في مخالفة أحكام نظام حماية حقوق المؤلف تنوعت ما بين حق عام وخاص، وإنذار، وحجب مواقع إلكترونية، ورد الدعوى، وتم تحصيل مبلغ 184.386 ريالا من الغرامات المالية كسداد للحق العام خلال العام الميلادي المنصرم، ومبلغ 73.763 ريالا مبالغ للحق الخاص كتعويضات للقرارات المنفذة.

وفي مسار التعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة فقد قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة الإعلام بحملة إتلاف ما يزيد على 3 ملايين ونصف المليون مصنف منتهك لحقوق الملكية الفكرية، كما قامت الهيئة بالتعاون مع الجمارك السعودية بإتلاف أكثر من مليوني سلعة مقلدة ومنتهكة للعلامات التجارية.

وفي إطار الحملات التفتيشية بمختلف أنواعها التي تقوم بها الهيئة لحفظ الحقوق الملكية الفكرية في مختلف مناطق المملكة، بلغ عدد زيارات المتسوق الخفي 441 زيارة و359 زيارة تفتيشية و270 زيارة توعوية و97 محضرا، بإجمالي 11620 مادة تم ضبطها، ونسبة إنجاز بلغت 108%.

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الملكية الفكرية السعودية

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