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الكرملين يتعهد بالرد بالمثل على العقوبات الأمريكية والأوروبية

12:48 م الأربعاء 03 مارس 2021
الكرملين يتعهد بالرد بالمثل على العقوبات الأمريكية والأوروبية

دميتري بيسكوف

موسكو - (د ب أ):

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ترفض العقوبات الأمريكية والأوروبية الجديدة ضدها بسبب حادث تسمم وسجن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، باعتبار هذه العقوبات تمثل تدخلا "غير مقبول على الإطلاق" في شؤونها الداخلية، وسوف ترد بالمثل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيسكوف أشار إلى أن القيود على السفر والأصول، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بحق مسؤولي إنفاذ القانون في روسيا، مماثلة لتلك الموجودة بالفعل بموجب القانون الروسي.

ووصف بيسكوف الاتهامات الأمريكية بأن جهاز الأمن الاتحادي الروسي يقف وراء الهجوم بغاز أعصاب على نافالني، بأنها "شائنة".

وقال بيسكوف: "نعتقد أن هذه القرارات عبثية، وليس لها أساس، والأهم من ذلك أنها ليس لها تأثير أو غرض".

وأضاف أن العقوبات سوف يكون لها "تأثير مدمر" على العلاقات مع الجانبين، ورفض بيسكوف تحديد كيفية رد روسيا على العقوبات.

دميتري بيسكوف العقوبات الأمريكية الكرملين العقوبات الأوروبية الاتحاد الأوروبي

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