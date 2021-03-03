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وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط

12:45 م الأربعاء 03 مارس 2021
وزراء الخارجية العرب يقررون التجديد للأمين العام أحمد أبو الغيط

أحمد أبو الغيط

(وكالات):

وافق وزراء الخارجية العرب بالإجماع، اليوم الأربعاء، على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لفترة جديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الـ155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.

أحمد أبو الغيط وزراء الخارجية العرب جامعة الدول العربية

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