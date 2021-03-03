لجنة وزارية برئاسة مصر تناقش التدخلات التركية في الشؤون العربية

القاهرة - (د ب أ):

عقدت اللجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعا برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة 155 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والتي ستنطلق في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتضم اللجنة الوزارية مصر (رئيسا) والعراق والإمارات والبحرين والسعودية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وناقشت اللجنة التدخلات التركية غير الشرعية في عدد من الدول العربية.