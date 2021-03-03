البرازيل تسجل زيادة قياسية في الوفيات اليومية بكورونا

برازيليا - (د ب أ):

أعلنت البرازيل مساء الثلاثاء عن تسجيل زيادة قياسية في عدد حالات الوفاة اليومة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن السلطات الصحية في البرازيل أنه تم تسجيل 1641 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 59 ألفا و925 إصابة جديدة بالفيروس.

وترتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد إلى 257 ألفا و361 حالة. كما ترتفع الإصابات إلى 10 ملايين و646 ألفا و926 بشكل إجمالي.