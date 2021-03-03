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‏مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية

12:46 ص الأربعاء 03 مارس 2021
‏مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية

مجلس الشيوخ الأمريكي

وكالات

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي في جلسة مساء أمس الثلاثاء، على مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، ويليام بيرنز رئيسًا لوكالة الاستخبارات المركزية، حسبما ذكرت "العربية".

وعمل بيرنز، في السابق سفيرًا لدى روسيا والأردن. وشغل بيرنز المرشح لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية منصب نائب وزير الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، وتقلد مناصب دبلوماسية أخرى على مدار ثلاثة عقود من العمل في الإدارات الجمهورية والديمقراطية.

صوتت لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع، اليوم الثلاثاء، على تولي الدبلوماسي المخضرم ويليام بيرنز، منصب مدير وكالة المخابرات المركزية

مجلس الشيوخ الأمريكي وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز

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