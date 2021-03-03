إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لبلدة فلسطينية
فلسطين - (أ ش أ)
أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم للغاز السام والمسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، خلال اقتحامها لبلدة رامين شرق طولكرم.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وتمركزت وسطها، وأوقفت المواطنين والمركبات للتفتيش والتدقيق في الهويات، تزامنا مع إطلاق قنابل الغاز بكثافة باتجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة
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