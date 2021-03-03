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بايدن: سنمتلك الكمية الكافية من لقاحات كورونا

12:08 ص الأربعاء 03 مارس 2021
بايدن: سنمتلك الكمية الكافية من لقاحات كورونا

جو بايدن

الولايات المتحدة - (ا ش ا)

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة سوف تمتلك الكمية الكافية من اللقاحات لكل شخص بالغ بحلول نهاية شهر مايو المقبل.

وأضاف بايدن في خطاب متلفز، مساء الثلاثاء، بالبيت الأبيض، أن فريقه يعمل جاهداً لمضاعفة الجهود في مجال إنتاج لقاحات كورونا، معلنًا عن أن شركتي "ميرك" و"جونسون آند جونسون" سوف تعملان سويًا من أجل إنتاج المزيد من لقاحات كورونا.

وأوضح بايدن، أن مواقع "جونسون آند جونسون" سوف تبدأ العمل بشكل متواصل لإنتاج اللقاح، وأنه طالب وزارة الدفاع بتقديم دعم لوجيستي يومي لتعزيز جهود جونسون آند جونسون.

وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة أرسلت ملايين اللقاحات إلى أكثر من 7 آلاف صيدلية لجعل الأمر أسهل من حيث الحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحكومة الفيدرالية تعمل بالتعاون مع الولايات لتأسيس مئات المراكز العامة للتلقيح.

ولفت بايدن إلى أن الإنتاج المتزايد للقاحات سيجعل من اليسير إعادة فتح المدارس بشكل آمن، وأنه يمكن فتح المدارس "إذا ما اتخذت الخطوات الصحيحة حتى قبل تطعيم الموظفين".

وشدد بايدن على أن مكافحة كورونا لم تنته بعد، داعيًا الأمريكيين إلى اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب الإصابة بالمرض.

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