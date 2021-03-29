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الخارجية الروسية: تدهور الوضع الإنساني في سوريا تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام

10:46 م الإثنين 29 مارس 2021
الخارجية الروسية: تدهور الوضع الإنساني في سوريا تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام

سيرجي فيرشينين

موسكو - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين إن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في دمشق.

وأضاف فيرشينين - في اجتماع عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا - أن الوضع الأكثر تأزما تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غربي وشمال شرقي سوريا.

وتابع فيرشينين -وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن المناطق التي تقع تحت سيادة النظام السوري تواجه تمييزا في الحصول على المساعدات الإنسانية، وأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتغاضى عن تداعيات عقوباتها ضد دمشق على الوضع الإنساني في سوريا.

وبخصوص الوضع في إدلب، قال فيرشينين إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكانها المدنيين هناك، وينتهي بها المطاف إلى أيدي الإرهابيين.

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سيرجي فيرشينين موسكو روسيا سوريا

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