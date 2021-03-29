رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية
طرابلس - (أ ش أ):
وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.
وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي -وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية- أن المنفي شدد -خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني- على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.
وأكد المنفي -خلال الاجتماع- أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.
وقدم فريق العمل، الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي، والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:الخارجية الروسية: تدهور الوضع الإنساني في سوريا تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200050
عدد المصابين
-
153175
عدد المتعافين
-
11882
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان