أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

10:36 م الإثنين 29 مارس 2021
رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوجه بسرعة إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية

رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي

طرابلس - (أ ش أ):

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بضرورة الإسراع في إنشاء مفوضية للمصالحة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي -وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية- أن المنفي شدد -خلال اجتماعه اليوم الاثنين مع نائبيه عبدالله اللافي وموسى الكوني- على ضرورة الإسراع في إنشاء المفوضية من أجل وضع أسس وركائز لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كل الليبيين.

وأكد المنفي -خلال الاجتماع- أن تحقيق مصالحة وطنية شاملة تجمع كافة الليبيين يقع في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي، لكونه حجر الأساس لبناء دولة مدنية موحدة.

وقدم فريق العمل، الخطوط العريضة لعمل المفوضية، وهيكلها التنظيمي، والأهداف والاختصاصات المنوطة بها.

هذا المحتوى من

Asha
محمد المنفي المجلس الرئاسي الليبي مفوضية للمصالحة الوطنية

الخبر التالى:

الخارجية الروسية: تدهور الوضع الإنساني في سوريا تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مصادر أمنية: لا وفيات بحريق كفر طهرمس وجار تحديد سبب اشتعال النيران

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا