داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم على بلدة استراتيجية في موزمبيق

كيب تاون - (د ب أ)

أعلن تنظيم داعش اليوم الاثنين، مسؤوليته عن هجوم وحصار استمرا أيامًا على بلدة بالما الساحلية الاستراتيجية في موزمبيق.

وقال داعش في بيان: "سيطر مقاتلو داعش على بلدة بالما المهمة استراتيجيا وقتلوا أكثر من 55 من قوات الأمن الموزمبيقية".

وذكرت وزارة الدفاع في موزمبيق أن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا خلال الهجوم الذي بدأ يوم الأربعاء عندما اقتحم نحو مئة مسلح البلدة الغنية بالغاز الطبيعي في إقليم كابو ديلجادو المضطرب.

يعاني سكان كابو ديلاجو الغني بالنفط من الهجمات الوحشية على مدار السنوات الثلاث الماضية في صراع خلف مقتل ما يقدر بـ2500 شخص حتى اليوم.