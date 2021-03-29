الصليب الأحمر يوزع مساعدات على آلاف النازحين في مأرب باليمن

الصليب الأحمر يوزع مساعدات على آلاف النازحين في مأ

صنعاء - (د ب أ)

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، اليوم الإثنين، أنها وزعت مساعدات على 9 آلاف نازح، في محافظة مأرب اليمنية التي تشهد تصعيدا عسكريا كبيرا خلفت معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وأضافت اللجنة: "هذه المساعدات تم توزيعها بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر اليمني".

ونقل البيان عن رئيسة البعثة الفرعية للصليب الأحمر بصنعاء ماريا تيريزا قولها: "هنالك أكثر من ألف عائلة في مديرية صرواح بمأرب، كانوا يعيشون كنازحين، ونزحوا أكثر من مرة".

وأفادت المسؤولة الإغاثية بأنه قبل أسبوعين وبعد التصعيد الأخير نزحت 1800 أسرة واستضافتها الأسر النازحة هنا.

وشددت تيريزا على أن الاحتياجات الإنسانية تظل كبيرة للغاية، فهؤلاء الناس اضطروا للنزوح عدة مرات من قراهم.

وتحدثت بالقول "نحن هنا قريبون جدا من مناطق المواجهات، ما يجعل مسألة توزيع المساعدات أمرًا معقدا للغاية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر؛ لكن الوضع أصعب بكثير لأولئك الناس الذين يعيشون في المنطقة".

وتعد مأرب أكبر موطن للنازحين في اليمن، حيث تحوي أكثر من مليوني نازح وفق إحصائيات يمنية حكومية.

وتتعرض المحافظة لهجمات مكثفة من قبل الحوثيين الذين يسعون للسيطرة عليها كونها تعد آخر معاقل الحكومة الشرعية في شمالي البلاد، إضافة إلى تمتعها بثروة النفط والغاز.

وسبق أن ناشدت السلطات في مأرب المنظمات الدولية تقديم الدعم العاجل للأسر النازحة التي تعيش ظروفًا إنسانية وصحية صعبة.