إقامة مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية بحلول الشتاء

أثينا - (د ب أ)

قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس اليوم الاثنين، إن مخيما جديدا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية سيكون جاهزًا بحلول فصل الشتاء المقبل.

وقال ميتاراكيس خلال زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إلى ليسبوس: "لم يتم تحديد الموعد الزمني المحدد بعد، لكن في الشتاء القادم لن يكون هناك مخيم مثل الموجود حاليا".

وبعد احتراق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس في سبتمبر الماضي، تم إيواء العديد من المهاجرين في مخيم مؤقت به خيام في الجزيرة. وحاليا، يعيش هناك حوالي 6500 شخص، بسعة قصوى تصل إلى 10 آلاف شخص، وفقًا لوزارة حماية المواطن.

وقال ميتاراكيس إن المعسكر الجديد، الذي سيتم إقامته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تضمن تخطيطا مكثفا. وكانت المفوضية الأوروبية بحاجة إلى وقت لتوفير الميزانية والحكومة اليونانية لتطوير الخطط.

وأضاف ميتاراكيس "ستبدأ الأعمال في أوائل الصيف".

وقالت يوهانسون إن المعسكر الجديد لن يكون مغلقًا بالكامل، الأمر الذي أثار انتقادات في السابق. وقالت إن المهاجرين سيكونون أحرارا في المغادرة، لكن سيتم تسجيل الخروج والدخول.

وبعد الحريق الذي اندلع في موريا، تعهد الاتحاد الأوروبي واليونان ببناء مخيمات جديدة بسرعة في ليسبوس وجزر يونانية أخرى، مع تخصيص 270 مليون يورو (317 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي للمشروع.

ومن المقرر أن تسافر يوهانسون إلى أثينا غدا الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ومنظمات الإغاثة لإجراء مزيد من المحادثات.