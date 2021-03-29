أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

إقامة مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية بحلول الشتاء

07:09 م الإثنين 29 مارس 2021
إقامة مخيم جديد للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية بحلول الشتاء

مهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية

أثينا - (د ب أ)

قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس اليوم الاثنين، إن مخيما جديدا للمهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية سيكون جاهزًا بحلول فصل الشتاء المقبل.

وقال ميتاراكيس خلال زيارة المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إلى ليسبوس: "لم يتم تحديد الموعد الزمني المحدد بعد، لكن في الشتاء القادم لن يكون هناك مخيم مثل الموجود حاليا".

وبعد احتراق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس في سبتمبر الماضي، تم إيواء العديد من المهاجرين في مخيم مؤقت به خيام في الجزيرة. وحاليا، يعيش هناك حوالي 6500 شخص، بسعة قصوى تصل إلى 10 آلاف شخص، وفقًا لوزارة حماية المواطن.

وقال ميتاراكيس إن المعسكر الجديد، الذي سيتم إقامته بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تضمن تخطيطا مكثفا. وكانت المفوضية الأوروبية بحاجة إلى وقت لتوفير الميزانية والحكومة اليونانية لتطوير الخطط.

وأضاف ميتاراكيس "ستبدأ الأعمال في أوائل الصيف".

وقالت يوهانسون إن المعسكر الجديد لن يكون مغلقًا بالكامل، الأمر الذي أثار انتقادات في السابق. وقالت إن المهاجرين سيكونون أحرارا في المغادرة، لكن سيتم تسجيل الخروج والدخول.

وبعد الحريق الذي اندلع في موريا، تعهد الاتحاد الأوروبي واليونان ببناء مخيمات جديدة بسرعة في ليسبوس وجزر يونانية أخرى، مع تخصيص 270 مليون يورو (317 مليون دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي للمشروع.

ومن المقرر أن تسافر يوهانسون إلى أثينا غدا الثلاثاء للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ومنظمات الإغاثة لإجراء مزيد من المحادثات.

نوتيس ميتاراكيس اليونان جزيرة ليسبوس أثينا المهاجرين

الخبر التالى:

الصليب الأحمر يوزع مساعدات على آلاف النازحين في مأرب باليمن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. مصر 4 - 0 جزر القمر.. صلاح يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا