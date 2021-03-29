وفد عسكري إماراتي يزور المغرب لبحث التعاون والشراكة الاستراتيجية

الرباط - (أ ش أ):

استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي اليوم الاثنين، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقوم بزيارة للمغرب على رأس وفد عسكري كبير.

وأفاد بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية بأن الجانبين سلطا الضوء - خلال اللقاء - على العلاقات بين البلدين وجودة التعاون في العديد من المجالات، التي تجمع المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف البيان أن المباحثات بين المسؤولين تناولت أيضا تعزيز التعاون العسكري المغربي-الإماراتي وسبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتميزة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين.

كما استقبل المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، المسؤول الإماراتي والوفد العسكري المرافق له.

وأوضح البيان أن المباحثات - التي جرت بحضور رؤساء المكاتب المعنية التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة المغربية، ومفتش القوات الجوية المغربية، وكذلك أعضاء الوفد الإماراتي والملحق العسكري بسفارة الإمارات العربية المتحدة في الرباط - تناولت مختلف جوانب التعاون العسكري بين البلدين.

وتستند علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المغربية والإماراتية إلى اتفاقية وقعت في مايو 2006، وتشمل مجالات التدريب وتبادل الزيارات والدعم العملياتي والتقني والمعدات.