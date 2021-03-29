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"مبروك لمصر والعالم".. ردود فعل دولية إيجابية بعد تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

06:04 م الإثنين 29 مارس 2021
"مبروك لمصر والعالم".. ردود فعل دولية إيجابية بعد تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

سحب السفينة الجانحة

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد كريستيان برجر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبى لدى مصر، بنجاح عملية تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة اليوم الاثنين بقناة السويس.

وكتب السفير - فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" - "مبروك لمصر والعالم التعويم الناجح لسفينة الحاويات التي أغلقت قناة السويس، هذا عمل مثير للإعجاب لكل من ساهم فيه".

من جانبها، أبرزت صحيفة "أوسترايش" كبرى الصحف النمساوية اليوم الاثنين أنباء نجاح مصر فى تعويم سفينة قناة السويس، مثمنة الجهود التى بذلتها مصر لسرعة انتهاء الأزمة .

بدورها، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن إعادة تعويم سفينة الحاويات بعد جنوحها في قناة السويس لمدة أسبوع تقريبا أثارت الآمال في إعادة فتح "أهم طرق التجارة في العالم بما يسمح بعبور السفن العالقة" في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، قال محللون دوليون للصحيفة البريطانية، قبل أيام، إن إعادة تعويم السفينة يمكن أن يؤدي إلى تكدس سفن الحاويات لدى وصولها إلى الموانئ المركزية في أوروبا في تتابع سريع، مما قد يضغط على مرافق هذه الموانئ والبنية التحتية الداخلية لديها.

أما صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد كتبت، أنه على الرغم من التحذيرات الخاصة بعملية إتمام إبحار السفينة بشكل كامل، إلا أن الأجواء داخل قناة السويس يمكن وصفها بـ"الاحتفالية والمبهرة"؛ حيث يمكن رؤية العمال وهم يحتفلون بنجاحهم أخيرا في تحريك السفينة الجانحة.

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Asha
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