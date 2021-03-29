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مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة العنف في ميانمار

05:42 م الإثنين 29 مارس 2021
مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة لمناقشة العنف في ميانمار

قاعة مجلس الأمن الدولي

نيويورك - (د ب أ)

يعتزم مجلس الأمن الدولي أن يناقش مجددًا حملة الإجراءات الصارمة العنيفة التي ينفذها الجيش الميانماري على المتظاهرين بعد التأثير المحدود للإدانة التي أصدرها المجلس أوائل مارس الجاري لأعمال العنف في البلاد.

أفادت مصادر من داخل المجلس التابع للأمم المتحدة أن بريطانيا طلبت عقد اجتماع مغلق في هذا الشأن يوم الأربعاء.

كان المجلس قد أدان بشدة أعمال العنف التي يقوم بها الجيش في 11 مارس ودعا إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين.

غير أن العنف خلال التظاهرات واسعة النطاق على مدار مطلع الأسبوع خلف أكثر من مئة قتيل، ووصفت الأمم المتحدة يوم السبت بأنه "اليوم الأكثر دموية" منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير.

مجلس الأمن الدولي العنف في ميانمار ميانمار انقلاب ميانمار

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