سفراء الإمارات والكويت والبحرين يهنئون مصر على نجاح تعويم السفينة البنمية

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ سفراء الإمارات، والكويت والبحرين، مصر على جهودها في نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأشاد سفير دولة الإمارات مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور حمد سعيد الشامسي - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم- بالإنجاز العظيم الذي حققته مصر في إنهاء أزمة السفينة، قائلا إن هذا الإنجاز يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وقال سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير محمد صالح الذويخ - في تغريدة على موقع تويتر- إن العالم بأسره يشعر بالامتنان لكل من شارك في صنع هذه الملحمة التي تواصلت علي مدار ستة أيام وكللت بالنجاح، مشيراَ إلى أن مصر نجحت بامتياز في عبور هذه الأزمة.

كما قال السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية - في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر - "نبارك لجمهورية مصر العربية بقيادتها وشعبها في حل مشكلة السفينة الجانحة وتعويمها وأن مصر قادرة على حل أصعب المشاكل وتحمل المسؤولية مهما عظمت.. اللهم احفظ مصر من كل سوء"