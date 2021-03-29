أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

سفراء الإمارات والكويت والبحرين يهنئون مصر على نجاح تعويم السفينة البنمية

05:13 م الإثنين 29 مارس 2021
سفراء الإمارات والكويت والبحرين يهنئون مصر على نجاح تعويم السفينة البنمية

تعويم سفينة الحاويات البنمية

القاهرة - (أ ش أ):

هنأ سفراء الإمارات، والكويت والبحرين، مصر على جهودها في نجاح تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.

وأشاد سفير دولة الإمارات مندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، الدكتور حمد سعيد الشامسي - في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير" اليوم- بالإنجاز العظيم الذي حققته مصر في إنهاء أزمة السفينة، قائلا إن هذا الإنجاز يثبت للعالم أجمع كفاءة وقدرة المصريين على التعامل مع هذا الحادث العرضي وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.

وقال سفير دولة الكويت بالقاهرة السفير محمد صالح الذويخ - في تغريدة على موقع تويتر- إن العالم بأسره يشعر بالامتنان لكل من شارك في صنع هذه الملحمة التي تواصلت علي مدار ستة أيام وكللت بالنجاح، مشيراَ إلى أن مصر نجحت بامتياز في عبور هذه الأزمة.

كما قال السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية - في تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر - "نبارك لجمهورية مصر العربية بقيادتها وشعبها في حل مشكلة السفينة الجانحة وتعويمها وأن مصر قادرة على حل أصعب المشاكل وتحمل المسؤولية مهما عظمت.. اللهم احفظ مصر من كل سوء"

هذا المحتوى من

تعويم السفينة البنمية الإمارات الكويت البحرين تعويم السفينة الجانحة قناة السويس سفينة قناة السويس

الخبر التالى:

لقاح "جونسون آند جونسون" يصل ألمانيا منتصف أبريل
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. مصر 4 - 0 جزر القمر.. صلاح يسجل

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا