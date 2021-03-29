روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا بجرعة واحدة

موسكو – (أ ش أ(:

أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إلى أنه سيتم تطعيم المواطنين بجرعة واحدة من هذا اللقاح.