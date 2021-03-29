روسيا تسجل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لكورونا بجرعة واحدة
03:52 م الإثنين 29 مارس 2021
موسكو – (أ ش أ(:
أعلنت وزارة الصحة الروسية اليوم الاثنين تسجيل لقاح "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وأشارت الوزارة - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إلى أنه سيتم تطعيم المواطنين بجرعة واحدة من هذا اللقاح.
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