أمير الكويت وولي العهد السعودي يبحثان هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"
الكويت- (أ ش أ(:
بحث العاهل الكويتي الأمير الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، مع ولي العھد نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع السعودي الأمیر محمد بن سلمان بن عبد العزیز آل سعود، مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة أعلن عنھا ولي العهد السعودي؛ والھادفة بالشراكة مع دول المنطقة لزراعة 50 ملیار شجرة كأكبر برنامج تشجیر في العالم لمواجھة التحدیات الاقتصادیة والاجتماعیة المرتبطة بالوضع البیئي في العالم، وإلى تعزیز كفاءة إنتاج النفط وزیادة مساھمة الطاقة المتجددة، ودورھا في تحسین جودة الحیاة والصحة العامة.
وأعرب العاهل الكويتي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية - عن امتنانه لهذه الجهود المبذولة من ولي العهد السعودي، وتقديره للمبادرة ودعم الكويت لكافة الجھود التي تحقق أھدافھا.. متمنيا للمملكة العربیة السعودیة كل التقدم والازدھار.
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