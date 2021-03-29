مودرنا تشحن الجرعة المائة مليون من لقاح كوفيد-19 للولايات المتحدة

نيويورك- (د ب أ):

قامت شركة مودرنا بشحن الجرعة المئة مليون من لقاحها المضاد لكوفيد-19 إلى الحكومة الأمريكية ليرتفع إجمالي الجرعات المشحونة في الربع الأول إلى 88 مليون جرعة.

تتوقع الشركة شحن ما بين 40 مليون و50 مليون جرعة شهريا إلى الحكومة الأمريكية للوفاء بالتزاماتها، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وتتوقع الشركة أن تفي بمواعيد الالتزامات للحكومة الأمريكية لكل جرعات لقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19 المطلوبة حاليا بما في ذلك توصيل مئة مليون جرعة ثانية بحلول نهاية أيار/ مايو 2021 ومئة مليون جرعة ثالثة بحلول نهاية تموز/يوليو 2021.

وأعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها أنه تم إعطاء أكثر من 67 مليون جرعة من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد- 19 .