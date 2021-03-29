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الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم ومساندة مفوضية الانتخابات الليبية

02:09 م الإثنين 29 مارس 2021
الأمم المتحدة تؤكد التزامها بدعم ومساندة مفوضية الانتخابات الليبية

يان كوبيش

طرابلس- (أ ش أ):

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيش، التزام الأمم المتحدة باستكمال مراحل المسار الديمقراطي بمساندة المفوضية العليا للانتخابات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.

وبحث كوبيش - خلال لقائه اليوم الاثنين مع رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، حسبما ذكرت بوابة "الوسط" الليبية - سبل تقديم الدعم الدولي للمفوضية، معربا عن تقديره للجهود الدولية والوطنية التي ساهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.. مثمنا رؤية الأطراف السياسية نحو المسار الانتخابي، وشدد على الدور المناط بالمفوضية في المرحلة القادمة، وما يترتب عليها من التزامات.

من جانبه، استعرض السايح التحضيرات الفنية واللوجستية للمفوضية، ومستوى جاهزيتها فيما يتعلق بالبنية التحتية لتنفيذ الانتخابات، وزخم الخبرات الفنية والإدارية بعد سجل حافل من الاستحقاقات في ليبيا.

هذا المحتوى من

Asha
الانتخابات الليبية الأمم المتحدة ليبيا يان كوبيش

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