رئيس بولندا يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج

القاهرة- (أ ش أ):

بعث أندجي دودا رئيس بولندا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي برقية عزاء في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقال الرئيس البولندي - في البرقية، التي نشرتها سفارة بولندا على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الأثنين - "تلقيت ببالغ الحزن أنباء عن العواقب المأساوية لاصطدام القطار في محيط محافظة سوهاج.. وبالأصالة عن نفسي، أود أن أنقل لكم خالص التعازي لأسر وأقارب جميع الضحايا، وأتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".