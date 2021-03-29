الحكومة الألمانية تدين العنف في ميانمار

برلين- (د ب أ):

أدانت الحكومة الألمانية بأشد العبارات العنف الذي يمارسه الحكام العسكريون في ميانمار ضد الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين:" هذا العنف الوحشي وصل مطلع الأسبوع الحالي للأسف إلى هوة جديدة محزنة".

وأضاف زايبرت أن من المروع مشاهدة ضحايا للقتل بينهم أطفال أيضا بشكل يومي تقريبا.

وأشار زايبرت إلى التهديدات الصادرة عن حكام ميانمار ووصف هذه التهديدات بالصادمة، وقال إن حكومة بلاده تطالب بالتخلي الفوري عن استخدام العنف وإطلاق سراح المعتقلين وعودة عمل المؤسسات الديمقراطية.

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن السفارة الألمانية في ميانمار لا تزال تعمل.