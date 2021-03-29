السلطة الفلسطينية تحتج لدى 3 دول أوروبية على خلفية تصويتها على قرارات بالأمم المتحدة

رام الله- (د ب أ):

احتجت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين لدى ثلاث دول أوروبية على خلفية موقفها من التصويت على قرارات فلسطينية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صحفي، أن وكيلتها أمل جادو استدعت سفراء بلغاريا وبريطانيا والتشيك، على خلفية "التغيير السلبي" في نمط تصويت بلدانهم على قرارات تتعلق بقضية فلسطين في مجلس حقوق الإنسان تحت البند الثاني والبند السابع على أجندة المجلس.

وبحسب البيان، عبرت جادو عن صدمة القيادة الفلسطينية من "هذا التغيير السلبي الذي يشكل عدوانا صارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وأهمها حقنا في تقرير المصير، وعلى القانون والنظام الدولي متعدد الأطراف".

واعتبرت أن "هذا التغيير يعزز ثقافة الإفلات من العقوبة والمساءلة، بدلا من أن تضغط هذه الدول على إسرائيل لإنهاء احتلالها الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية".