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تشيلي تبدأ إجراءات إغلاق مشددة لظهور سلالات كورونا المتحورة بأراضيها

12:09 م الإثنين 29 مارس 2021
تشيلي تبدأ إجراءات إغلاق مشددة لظهور سلالات كورونا المتحورة بأراضيها

السلطات الصحية في تشيلي

سانتياجو- (أ ش أ):

بدأت حكومة تشيلي تشديد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) المعمول بها، حيث فرضت إغلاقا إلزاميا على 198 بلدية، بعد اكتشاف 64 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة للفيروس و45 حالة بالسلالة البرازيلية من إجمالي 7023 حالة إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا.

وصدر هذا القرار بعد اجتماع لجنة كورونا لعدة ساعات في قصر لامونيدا الرئاسي لتقييم الوضع الحرج لوحدات العناية المركزة ووصول نسبة الإشغال بها إلى 95٪.

وقال الأمين العام للحكومة والمتحدث الرسمي باسم الرئاسة في تشيلي خايمي بيلوليو - في تصريحات لوكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم - إن الإغلاق الإلزامي فُرض على إجمالي 198 بلدية، لاسيما الموجودة في منطقة سانتياجو متروبوليتان.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة اتُخذت بسبب الوضع الاستثنائي، من أجل منع انتشار سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا مثل البرازيلية والبريطانية.

كما تم الإعلان عن إجراءات جديدة للمسافرين سواء المواطنين أو الأجانب القادمين من الخارج اعتبارا من 31 مارس بفرض عزل إجباري لجميع الركاب في فندق ترانزيت لمدة 5 أيام، وبعد إجراء المسحة يجب على من يجتاز الاختبار الخضوع لحجر صحي إضافي لمدة 5 أيام في مكان إقامتهم إذا كانت نتائج المسحتين سلبية.

وفي حال كانت نتيجة الاختبار إيجابية، فسيتم نقل المرضى إلى المستشفيات، وأعلنت الحكومة أن مطار سانتياجو الدولي هو نقطة الدخول الوحيدة إلى البلاد.

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تشيلي سلالات كورونا tdv s ; V kh كوفيد 19 فيروس كورونا

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