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كوريا الجنوبية: شحنة كوفاكس من لقاح أسترازينيكا ستتأخر

11:35 ص الإثنين 29 مارس 2021
كوريا الجنوبية: شحنة كوفاكس من لقاح أسترازينيكا ستتأخر

لقاح أسترازينيكا

سول- (د ب أ):

قالت كوريا الجنوبية إن تسليم شحنة لقاح "أسترازينيكا" الخاصة بمبادرة "كوفاكس" للقاحات، والتي كان من المقرر أن تصل في 31 من مارس الجاري، سيتم تأجيل وصولها إلى الأسبوع الثالث من أبريل المقبل.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء التي أوردت النبأ اليوم الاثنين، أن حجم الشحنة قد تم تعديله أيضا، حيث من المقرر إرسال 432 ألف جرعة من اللقاح، بدلا من إرسال 690 ألف جرعة كما كان مخططا في البداية.

وسوف يتم تسليم باقي الجرعات في وقت لاحق، بحسب "بلومبرج".

وكانت مبادرة "كوفاكس" العالمية المعنية بتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، أخطرت جميع الدول المشاركة بالجدول الزمني الجديد وحجم الشحنات المعدل، مما يعكس وجود صعوبات في وضع إمدادات اللقاح العالمي.

وكانت كوريا الجنوبية قد قررت في وقت سابق توسيع استخدام لقاح أسترازينيكا لتلقيح الفئات التي تبلغ 65 عاما من العمر أو أكثر، لتكثيف حملة التلقيح الوطنية، بعد أن أظهرت بعض الدراسات الأجنبية فعالية للقاح.

لقاح أسترازينيكا كوريا الجنوبية مبادرة كوفاكس لقاح كورونا

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