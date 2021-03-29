الحكم في باريس اليوم على شركة أدوية في إحدى أسوأ الفضائح الصحية

باريس- (بي بي سي):

من المقرر أن تصدر محكمة في باريس في وقت لاحق اليوم حكمها الخاص بشركة الأدوية "سيرفير"، في واحدة من أسوأ الفضائح الصحية في فرنسا.

ستنظر المحكمة في تجاهل الشركة التحذيرات بشأن دواء السكري وفقدان الوزن "ميدييتر" الذي يعتقد أنه يرتبط بوفاة مئات الأشخاص، وإن كان ذلك عمداً.

وتقول شركة سيرفير إنها لم تكن تعرف أن الدواء - الذي وصف لعقود لعدد كبير من الناس - يمكن أن يسبب مشاكل في القلب حتى سحبه في عام 2009. ويطالب أكثر من 6.5 ألف شخص بتعويضات تزيد على مليار دولار من الشركة، ودفع بالفعل مئات الملايين لتسوية القضايا.