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مركز "غاماليا" الروسي يخطط لتوريد "سبوتنيك V" إلى 50 دولة أخرى

11:05 ص الإثنين 29 مارس 2021
مركز "غاماليا" الروسي يخطط لتوريد "سبوتنيك V" إلى 50 دولة أخرى

لقاح سبوتنيك V

موسكو – (أ ش أ(:

أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ أن المركز يخطط لتوريد لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا إلى 50 دولة أخرى.

وقال غينسبورغ -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الإثنين- إن إنتاج اللقاح ضد كورونا أصبح ممكنا بفضل نظام لا سابق له بالنسبة للعالم لجمع المعلومات حول الاستخدام السريري للقاحات، مشيرا إلى أن هذا النظام تم إنشاؤه في روسيا بفضل وزارة الصحة وتحت إشراف وزير الصحة ميخائيل موراشكو.

وأضاف أنه تتم حاليا بشكل نشط متابعة كل من تلقى اللقاح، فيما يقوم أكثر من مليون شخص بنشر معلومات حول حالتهم الصحية في الإنترنت".

يشار الى أن "سبوتنيك V"، هو لقاح مضاد لكورونا وأنشأه وطوره مركز "غاماليا" الروسي، وظهرت فعاليته الكبيرة وخصوصا بعد أن أسهم بشكل ملحوظ في هبوط أعداد الإصابات بفيروس كورونا اليومية في روسيا من 30 ألفا إلى نحو 11 ألفا بعد 3 أشهر من إيعاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء حملة التطعيم الشامل في البلاد.

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لقاح سبوتنيك V مركز غاماليا روسيا ألكسندر غينسبورغ

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