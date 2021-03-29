وزير الهجرة اليوناني: تطعيم اللاجئين في مخيمات جزر بحر إيجه يبدأ في مايو المقبل
أثينا- (أ ش أ):
أعلن وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس، أن المهاجرين واللاجئين المقيمين في مخيمات على جزر شرق بحر إيجه من المقرر أن يبدأ تطعيمهم في مايو المقبل.
وقال ميتاراكيس وفقا لما ذكرته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني، إن عدد المهاجرين الذين يحق لهم التطعيم ما زال صغيرا لأن غالبية سكان المخيمات هم من الشباب أو في منتصف العمر.
وتشير البيانات إلى أن مخيمات الهجرة لا تواجه مشكلة انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وبالتالي لا تندرج تحت أي فئة خاصة ويتعلق ذلك بكل من الموظفين والمقيمين في هذه المباني الذين سيتم تطعيمهم بدورهم على أساس العمر إلى جانب عامة السكان.
وأضاف أنه عندما بدأت التطعيمات للفئة العمرية من 80 إلى 85 عاما، سجلت السلطات 11 من سكان المخيمات المؤهلين في جميع أنحاء البلاد ومعظمهم لم يرغب في تلقي اللقاح.
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