الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح
08:43 ص الإثنين 29 مارس 2021
الكویت - (أ ش أ):
نعي الدیوان الأمیري الكويتي المغفور لھا الشیخة نوریة الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشیخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر یناھز 96 عاما .
ذكرت ذلك وكالة الانباء الكويتية كونا . مشيرة إلى أنه سیوارى جثمانھا الثرى صباح الیوم الاثنین.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
200050
عدد المصابين
-
153175
عدد المتعافين
-
11882
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
127738868
عدد المصابين
-
102893250
عدد المتعافين
-
2795332
عدد الوفيات
إعلان