الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

الكویت - (أ ش أ):

نعي الدیوان الأمیري الكويتي المغفور لھا الشیخة نوریة الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشیخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر یناھز 96 عاما .

ذكرت ذلك وكالة الانباء الكويتية كونا . مشيرة إلى أنه سیوارى جثمانھا الثرى صباح الیوم الاثنین.​