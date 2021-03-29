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الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

08:43 ص الإثنين 29 مارس 2021
الديوان الأميري الكويتي ينعى الشيخة نورية الأحمد الجابر المبارك الصباح

أرشيفية

الكویت - (أ ش أ):
نعي الدیوان الأمیري الكويتي المغفور لھا الشیخة نوریة الأحمد الجابر المبارك الصباح أرملة الشیخ صباح السالم المبارك الصباح عن عمر یناھز 96 عاما .
ذكرت ذلك وكالة الانباء الكويتية كونا . مشيرة إلى أنه سیوارى جثمانھا الثرى صباح الیوم الاثنین.​

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Asha
الكويت نورية الأحمد الجابر المبارك السالم المبارك الصباح تشييع جثمان
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