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إغلاق مفاجئ لمدينة بريسبن الأسترالية بعد رصد 7 اصابات محلية بكورونا

02:48 ص الإثنين 29 مارس 2021
إغلاق مفاجئ لمدينة بريسبن الأسترالية بعد رصد 7 اصابات محلية بكورونا

ارشيفية

سيدني - (د ب أ):
أعلنت حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية، اليوم الاثنين، إغلاق مدينة بريسبن بشكل مفاجئ لمدة ثلاثة أيام بعد تسجيل أربع اصابات محلية جديدة بفيروس كورونا خلال الليل.

وتشعر الولاية بالقلق بشأن انتقال العدوى بين سكان عاصمة ولاية كوينزلاند بعد اكتشاف السلالة البريطانية في مجموعة من الحالات- التي يبلغ عددها حتى الآن سبع إصابات- ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أناستاسيا بالاسوك "إنها السلالة البريطانية شديدة العدوى".

وقالت وزيرة الصحة بالولاية جانيت يونج إنه في حالتين من الحالات، لم يتضح مصدر الإصابة بالعدوى.

وأظهرت البيانات التي صدرت اليوم الاثنين اكتشاف أربع حالات محلية جديدة وست حالات تم اكتشافها في الحجر الصحي بالفندق. ولا يزال هناك 73 حالة نشطة في جميع أنحاء الولاية.

وسجلت ولاية كوينزلاند ما مجموعه 1456 إصابة منذ بداية الوباء.

وقالت بالاسوك إن الإغلاق عبر بريسبن الكبرى سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 5 من مساءً اليوم الاثنين (0700 بتوقيت جرينتش) ولن يُسمح للمواطنين بمغادرة المنازل سوى للعمل الضروري أو التسوق أو واجبات الرعاية أو ممارسة الرياضة.

كما ستغلق المدارس اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة قبل عطلة طويلة تبدأ يوم الجمعة المقبل بمناسبة عطلة عيد الفصح.

وسجلت أستراليا حوالي 29 الف حالة إصابة بفيروس كورونا و 909 حالات وفاة منذ بدء الجائحة.

إغلاق مفاجئ مدينة بريسبن أستراليا فيروس كورونا

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