أكثر الكلمات إنتشاراً

عقار جسر السويس حادث قطاري سوهاج سفينة قناة السويس لقاح كورونا متحرش المعادي فيروس كورونا الطقس الدوري المصري قانون الأحوال الشخصية الشهر العقاري

بايدن يدين القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار

01:32 ص الإثنين 29 مارس 2021
بايدن يدين القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار

جو بايدن

واشنطن - (أ ش أ):
أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص، بينهم سبعة أطفال على الأقل.
وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن قمع المتظاهرين في ميانمار أمر مروع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد ندد بما وصفه بـ "الرعب" الذي يبثه المجلس العسكري في ميانمار من خلال عمليات القتل التي ترتكبها القوى الأمنية.​

هذا المحتوى من

جو بايدن القمع الدموي للمتظاهرين ميانمار قوات الأمن

الخبر التالى:

إغلاق مفاجئ لمدينة بريسبن الأسترالية بعد رصد 7 اصابات محلية بكورونا
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 200050

    عدد المصابين

  • 153175

    عدد المتعافين

  • 11882

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 127738868

    عدد المصابين

  • 102893250

    عدد المتعافين

  • 2795332

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:37 وفاة.. الصحة تصدر بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا