بايدن يدين القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار
واشنطن - (أ ش أ):
أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن، القمع الدموي للمتظاهرين في ميانمار حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص، بينهم سبعة أطفال على الأقل.
وقال بايدن في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد، إن قمع المتظاهرين في ميانمار أمر مروع.
وكان وزير الخارجية الأمريكي قد ندد بما وصفه بـ "الرعب" الذي يبثه المجلس العسكري في ميانمار من خلال عمليات القتل التي ترتكبها القوى الأمنية.
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