ولي العهد السعودي يناقش مع العاهل البحريني مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

وكالات:

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليومً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وجرى خلال الاتصال بحث ما تضمنه إعلان ولي العهد السعودي، حول قرب إطلاق المملكة لكل من مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت الوكالة السعودية، أن المبادرتين تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم، وأهمية المبادرتين في التصدي لها من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، ورفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة والمحميات الطبيعية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ويُعزز من مستوى جودة حياة السكان".