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ولي عهد السعودية يناقش مع أمير قطر هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

12:00 ص الإثنين 29 مارس 2021
ولي عهد السعودية يناقش مع أمير قطر هاتفيا مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"

الأمير محمد بن سلمان

وكالات:

ناقش ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، مبادرة "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر".

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، الأحد، بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني".

وأضافت أنه "تم خلال الاتصال استعراض إعلان ولي العهد عن مبادرة (السعودية الخضراء) ومبادرة (الشرق الأوسط الأخضر)، وما تضمنته من أهمية العمل المشترك في المنطقة لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة منذ عقود، ووضع خارطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم للتصدي لها من كافة النواحي، بما يشمل الطاقة النظيفة والتشجير والمحميات الطبيعية، بما يحقق تخفيض كبير في الانبعاثات الكربونية والمحافظة على التنوع الإحيائي وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة".

وقدم أمير دولة قطر خلال الاتصال تقديره لهذه المبادرة ودعم دولة قطر لكافة الجهود التي تحقق أهدافها.

الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية مبادرة الشرق الأوسط الأخضر أمير قطر

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